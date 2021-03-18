За взятку в 430 тысяч рублей задержаны два лейтенанта в Екатеринбурге

За взятку в 430 тысяч рублей задержаны два лейтенанта в Екатеринбурге

Сегодня, 16:30ОбществоФото: pixabay.com
Уголовное дело возбуждено против двух оперуполномоченных из Екатеринбурга. Они обвиняются во взяточнистве в размере 430 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали лейтенантов, подозреваемых в получении взятки в крупном размере. Ими оказались старший и младший лейтенанты из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами.

В январе 2021 года на счет подсобных лиц, под контролем УФСБ, им были перечислены денежные средства от 26-летнего екатеринбуржца. Оперативники угрожали мужчине в фальсификации уголовного дела за хранение запрещенных веществ, сообщает Е1.

В результате на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за получение взятки. На данный момент они задержаны, проводится проверка по факту инцидента.

В случае доказательства вины, оперуполномоченные будут уволены со службы. Руководители обвиняемых будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, уточняет глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, 15 марта подозреваемого в получении взятки полицейского ППС отправили в СИЗО в Екатеринбурге. Он и двое его коллег стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. В начале февраля трое сотрудников ППС задержали молодого человека, который искал «закладку». Они предложили ему заплатить в обмен на свободу. Мужчина согласился, а затем обратился в отдел собственной безопасности.

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Екатеринбург
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