Землетрясение «по-свердловски» и задержание ФСБ. Итоги дня в Свердловской области

Землетрясение «по-свердловски» и задержание ФСБ. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:40ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области 18 марта.

В районе Каменска-Уральского в Свердловской области произошло землетрясение. Оно было зафиксировано 16 марта около 16.45. Его амплитуда составил 2,9 балла. Отмечается, что такие данные шкалы не представляют угрозы населению и строениям. Такое колебание могут ощутить только очень чувствительные люди.

ФСБ задержала старшего и младшего лейтенантов полиции Екатеринбурга по подозрению в получении взятки в 430 тысяч рублей. Оперативники угрожали 26-летнему жителю столицы Урала фальсификаций уголовного дела за хранение наркотиков и требовали деньги. В январе 2021 года на счета доверенных лиц подозреваемых были перечислены средства. Данные счета контролировало УФСБ. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в случае доказательства вины, мужчины будут уволены из органов ОВД и понесут ответственность перед законом.

График работы Нижнетагильского металлургического комбината не изменится в связи с ремонтом моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом заявил глава профсоюза НТМК, депутат ЗакСо Владимир Радаев на совещании профсоюзного актива. Изменят график работы автобусов, чтобы они выезжали пораньше, а сотрудники вовремя приезжали на смену. Ранее планировалось сместить рабочий день на предприятии на час раньше и начинать его в 7.00. Теперь он останется прежним — с 8.00.

В Свердловскую область придут метели и обильный снег. Непогода ожидается уже 20 марта. Температура воздуха днем составит до -10 градусов, а на севере до -15 градусов. Кроме того, возможен ветер от четырех до девяти метров в секунду. 18 и 19 марта в Нижнем Тагиле ожидается от -1 до -9 градусов днем. Порывистый ветер, до шести метров в секунду и облачная погода.

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