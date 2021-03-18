Землетрясение произошло в Свердловской области

Землетрясение произошло в Свердловской области

Сегодня, 11:27ОбществоФото: pixabay.com
Землетрясение зафиксировано сейсмологами в районе Каменска-Уральского.

На сайте Международной системы мониторинга опубликованы данные о землетрясении в районе города Каменска-Уральского, сообщает ЕАН.

Зафиксированная 16 марта в 16.40 часов, амплитуда колебания почвы составила 2,9 балла. Данные показатели не представляют угрозы людям и домам. Данную силу землетрясения фиксируют только приборы учета. Только люди с особой чувствительностью могут ощутить толчки такого рода, прокомментировали в екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН.

Это уже второе по счету событие на Урале за последнюю неделю. 9 марта уже наблюдались сейсмические толчки в Караидельском районе Башкирии в Уральских горах.

Каменск-УральскийУралземлетрясение
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