Жительница Нижнего Тагила станет участником шоу «Я стесняюсь своего тела»

Жительница Нижнего Тагила станет участником шоу «Я стесняюсь своего тела»

Сегодня, 06:31ОбществоФото: канал "Ю"
21-летняя Анастасия Новгородова из Нижнего Тагила примет участие в реалити «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю».

Новый выпуск программы «Я стесняюсь своего тела» будет посвящен Анастасии Новгородовой, у которой диагностирована нижняя макрогнатия.

Данный диагноз — врожденный и подразумевает аномалию лица. У девушки нижняя челюсть выступает вперед. Воспитывалась Анастасия в детском доме. Мать была лишена родительских прав, а позже погибла в пожаре.

В период обучения, ровесники дразнили. У девушки была депрессия и дело чуть не дошло до самоубийства.

Всю жизнь стесняясь своего вида, Настя мечтает поверить в себя. Для этого она обратилась в медицинский телепроект «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю».

Медицинское реалити, предоставляет людям возможность начать жизнь заново. Участниками становятся жители всей России. В проекте проводят необходимые диагностики андролог, хирург и эндокринолог.

Эфир передачи можно увидеть по будням в 21.00 на телеканале «Ю».

Напомним, 26-летняя модель и телеведущая из Екатеринбурга Дарья Погодаева стала участницей шоу «Холостяк» и подарила Тимати духи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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