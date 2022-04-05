4,5 года тюрьмы получил экс-полицейский из Асбеста за взятку в 47 тысяч

4,5 года тюрьмы получил экс-полицейский из Асбеста за взятку в 47 тысяч
4,5 года тюрьмы получил экс-полицейский из Асбеста за взятку в 47 тысяч
Сегодня, 18:29ОбществоФото: 1MI
На 4,5 года колонии общего режима осужден бывший полицейский за взятку в 47 тысяч рублей. Также он должен выплатить 430 тысяч рублей штрафа.

Прокурору удалось доказать, что с января по февраль 2021 года бывший младший оперуполномоченный линейного отдела МВД России на станции Шарташ получил взятку не менее 47,3 тысячи рублей.

Мужчина за деньги передавал сведения о местонахождении полицейских преступнику, который воровал металл из составов. В отношении взяткодателя уголовное дело было прекращено, так как он добровольно сознался в преступлении и содействовал раскрытию уголовного дела.

Помимо срока в колонии и штрафа осужденный лишен права занимать должности представителей власти или в правоохранительных органах на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, на 80 тысяч рублей оштрафован бывший сотрудник ИК-12 Нижнего Тагила за взятку в 10 тысяч рублей. За деньги мужчина проносил осужденному запрещенные предметы.

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