Бабушка из Екатеринбурга пыталась заработать на «Газпроме» и потеряла 3 миллиона

Пожилая женщина увидела 10 февраля 2022 года объявление в Facebook, которое обещало заработать. Она прошла по ссылке, заполнила анкету и оставила свои данные. В тот же день ей позвонил мужчина и сообщил, что он менеджер Газпромбанка.
В результате женщина согласилась на «инвестиции» и установила программу для наблюдения за торгами, которую ей рекомендовали. Далее мужчина заявил, что деньги надо пересылать через криптообменник. Пенсионерка внесла 100 тысяч рублей. Они отобразились на балансе, а еще через какое-то время отобразилась прибыль.
После этого пострадавшая перевела еще 1,7 миллиона рублей своих сбережений, а позднее взяла кредит и внесла еще 1,2 миллиона.
17 февраля женщина решила вывести прибыль и позвонила менеджеру, но он ей сказал, что счет блокирован из-за подозрительных операций и перестал разговаривать с ней, а программа впоследствии перестала работать.
Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и проводится проверка.