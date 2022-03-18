Бабушка из Екатеринбурга пыталась заработать на «Газпроме» и потеряла 3 миллиона

Бабушка из Екатеринбурга пыталась заработать на «Газпроме» и потеряла 3 миллиона
Бабушка из Екатеринбурга пыталась заработать на «Газпроме» и потеряла 3 миллиона
Сегодня, 19:25ОбществоФото: 1MI
Три миллиона рублей отдала пенсионерка из Екатеринбурга мошенникам, которые обещали заработать на акциях «Газпрома» криптовалюту.

Пожилая женщина увидела 10 февраля 2022 года объявление в Facebook, которое обещало заработать. Она прошла по ссылке, заполнила анкету и оставила свои данные. В тот же день ей позвонил мужчина и сообщил, что он менеджер Газпромбанка.

В результате женщина согласилась на «инвестиции» и установила программу для наблюдения за торгами, которую ей рекомендовали. Далее мужчина заявил, что деньги надо пересылать через криптообменник. Пенсионерка внесла 100 тысяч рублей. Они отобразились на балансе, а еще через какое-то время отобразилась прибыль.

После этого пострадавшая перевела еще 1,7 миллиона рублей своих сбережений, а позднее взяла кредит и внесла еще 1,2 миллиона.

17 февраля женщина решила вывести прибыль и позвонила менеджеру, но он ей сказал, что счет блокирован из-за подозрительных операций и перестал разговаривать с ней, а программа впоследствии перестала работать.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и проводится проверка.

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Екатеринбург
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