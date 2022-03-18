Бабушка из Екатеринбурга пыталась заработать на «Газпроме» и потеряла 3 миллиона

В результате женщина согласилась на «инвестиции» и установила программу для наблюдения за торгами, которую ей рекомендовали. Далее мужчина заявил, что деньги надо пересылать через криптообменник. Пенсионерка внесла 100 тысяч рублей. Они отобразились на балансе, а еще через какое-то время отобразилась прибыль.