Буцаев: Повышению устойчивости отрасли способствует поддержка утилизаторов отходов

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, Правительство России утвердит порядок и условия использования экологического сбора. В свою очередь гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, как будут влиять нововведения на сферу переработки ТКО.

Средства от экологического сбора будут направлены на строительство объектов по обращению с отходами. Также они пойдут на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора и возмещение затрат утилизаторов. Об этом пишет 360tv.ru. По словам Абрамченко, реформа обращения с отходами не стоит на месте. Основная цель — это наращивание скорости введения объектов сортировки и утилизации отходов. Правительство внедряет правила по использованию средств от экосбора, что поможет продолжить работу по разработке современной системы утилизации ТКО. Благодаря этому увеличится объем утилизированных фракций отходов, а объем их складирования и захоронения уменьшится. Утилизаторам будет оказана финансовая поддержка за конкретный объем утилизированного мусора по ставке экосбора. Правительство установит четкие правила предоставления субсидии. Минприроды и РЭО будут контролировать использование средств экосбора. Буцаев сказал, что в отрасли по утилизации отходов от использования товаров работает 36 тысяч сотрудников. Свыше 12 тысяч задействовано на объектах по утилизации. На предприятиях по сбору, перевозке и заготовке вторичных ресурсов работает около 24 тысяч человек. Необходимо продолжать поддерживать и повышать сегодняшний уровень утилизации. Учитывая ситуацию, которая сложилась на российском рынке под давлением санкций, оказание финансовой помощи утилизаторам может считаться эффективной мерой поддержки. Она позволит стимулировать развитие утилизаторов и повышать их финансовую устойчивость.

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