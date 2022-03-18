Бывшему сотруднику ИК-12 в Нижнем Тагиле озвучен приговор за взяточничество

Бывшему сотруднику ИК-12 в Нижнем Тагиле озвучен приговор за взяточничество
Бывшему сотруднику ИК-12 в Нижнем Тагиле озвучен приговор за взяточничество
Сегодня, 13:57ОбществоФото: pixabay.com
Бывший сотрудник ИК-12 в Нижнем Тагиле был осужден за превышение должностных полномочий и получение взятки до 10 тысяч рублей.

Следствие установило, что подсудимый работал в ИК-12 и занимал должность техника группы инженерно-технического обеспечения. Он вступил в неслужебную связь с осужденными и договорился с ними за 5 тысяч рублей с декабря 2020 по январь 2021 года трижды пронести запрещенные предметы в колонию, сообщили в прокуратуре Ленинского района.

В частности, мужчина пронес 5 аудиоплееров, одну игровую приставку и два мобильных телефона. Все предметы были переданы одному из осужденных в кабинете мастерской на территории колонии.

В результате сотрудник колонии признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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