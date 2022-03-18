Доступ к экстремистским сайтам перекрыт школам в Нижнем Тагиле

Ведомство потребовало устранить нарушения законодательства. Свободный доступ к запрещенным данным был выявлен в школах № 40, № 69 и № 80 на ГГМ, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.
Во время проверки контент-фильтрации в компьютерах, которые имеются в образовательных учреждениях, оказалось, что в кабинетах секретарей был доступ к сайтам, включенных в реестр экстремистских.
В прокуратуре добавили, что одним из способов пропаганды экстремизма является распространении соответствующей информации на сайтах. Тем самым осуществляется воздействие на духовное развитие пользователей.