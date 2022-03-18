На Урале суд отказался рассматривать дело обвиненного в педофилии 84-летнего тренера

Мужчина оказался под следствием в конце февраля 2021 года, когда мама ученицы 6 класса обратилась с заявлением в полицию. Девочка заявила, что пенсионер трогал ее грудь и попу в кабинете. Позднее еще одна семья пожаловалась на тренера, но потом попросила исключить свое заявление, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам тренера, дети приходили и рассказывали, что пристыдили ее, но девочка сказала, что на этом можно заработать. Он отметил, что даже если дело закроют, тренировать мужчина больше не намерен, так как ему нужно восстановиться.
Материалы дела будут возвращены в Следственный комитет. Адвокаты тренера надеются, что его прекратят. Однако прокурор и мама девочки выступили против. По словам адвоката, дело строится на показаниях детей, но свидетели их опровергают.