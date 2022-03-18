Никаких собак и асфальт вместо плитки. Каким видят тагильчане новый парк на ВМЗ?

Никаких собак и асфальт вместо плитки. Каким видят тагильчане новый парк на ВМЗ?
Никаких собак и асфальт вместо плитки. Каким видят тагильчане новый парк на ВМЗ?
Сегодня, 21:33ОбществоФото: TagilCity.ru
Жители ВМЗ в Нижнем Тагиле обсудили проект благоустройства парка возле Нижне-Выйского пруда. Проект уже стал претендентом на реализацию в 2022 году. А решит все рейтинговое голосование, которое пройдет в электронном виде с 15 апреля.

Свои пожелания местные жители высказали представителям районной администрации и «Тагилгражданпроекта». В первую очередь решено было отказаться от тротуарной плитки на дорожках, а сделать их асфальтобетонными.

Жители посчитали, что по плитке неудобно будет ездить на велосипедах и на самокатах. Также асфальтовые дорожки практичнее в обслуживании и чистке,рассказала TagilCity.ru директор управляющей компании «ЖЭУ № 1» Ольга Иванкова.

Обсуждение проекта благоустройства «Нижне-Выйского парка»
Фото:TagilCity.ru

Кроме того, жители попросили соединить парк тротуарами с улицей Краснознаменная и музеем «Дом Черепановых».

Сейчас к музею не имеется хорошего подхода. Тем более это историческое здание, и туда часто приезжают экскурсии,отметила Ольга Иванкова.

Отказались жители и от площадки для выгула собак в месте на небольшом участке земли вдоль улицы Краснознаменная.

Площадь этого участка маленькая, так же здесь проходят защитные зоны телевышки и дорог. Поэтому мы предлагаем сделать тут прогулочную зону по типу сквера с сохранением существующих зеленых насаждений, рассказала главный архитектор проекта парка Ольга Марченкова.

Главный архитектор проекта парка Ольга Марченкова
Фото:TagilCity.ru

Беспокоит местных жителей и сохранность будущего парка. Однако, по словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, камеры видеонаблюдения в проекте не предусмотрены.

Но мы обязательно будем эти вещи предусматривать с точки зрения сил полиции. Потому что мы понимаем — иначе мы это место отдыха не сохраним,отметил Геннадий Мальцев.

Более детально проект будет рассмотрен в случае его вхождения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год. В случае утверждения проекта местные жители хотели бы, чтобы благоустройство берега пруда не останавливалось на этом и в будущем продолжилось бы дальше — за школой № 30.

А пока тагильчанам предстоит голосование, которое начнется в электронном виде 15 апреля. Конкурировать с Нижне-Выйским парком будут еще два проекта в Тагилстроевском и Дзержинском районах.

Исторически сложилось, что этот парк всегда был местом притяжения жителей Выи. В теплое время года здесь даже купаются и загорают. И сейчас назрело комплексное благоустройство этого места. Я понимаю, что конкуренция в голосовании будет высокая. Ведь жители каждого района хотят себе место, где можно погулять и отдохнуть. Но мне очень близок именно район Выи, так как я когда-то жил здесь. И я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы этот проект благоустройства был реализован в 2022 году, рассказал TagilCity.ru депутат городской думы Александр Петров, который также участвовал в обсуждении проекта.

Депутат городской думы Александр Петров
Фото:TagilCity.ru

Сюжеты:
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