Продукция «Башспирта» попала в тройку лучших международного конкурса IWSC

Как пишет mkset.ru, конкурс проходил в Лондоне. Четыре башкирских бренда получили серебряные и бронзовые медали, а высший балл присвоили американской и канадской продукции. В качестве жюри выступили мировые эксперты-амбассадоры, среди которых судья международных конкурсов Бернадетт Пэмплин.
Пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева считает важным, что лучшая продукция завода получила признание легендарных экспертов со всего мира.
«В сегодняшних реалиях это отличная альтернатива в части импортозамещения на российском рынке», — отметила она.
Конкурс IWSC основал в 1969 году энолог Антон Массель. Отмечается, что мероприятие десятилетиями устанавливает международный эталон качества крепких напитков.