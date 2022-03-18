Продукция «Башспирта» попала в тройку лучших международного конкурса IWSC

Продукция «Башспирта» попала в тройку лучших международного конкурса IWSC
Продукция «Башспирта» попала в тройку лучших международного конкурса IWSC
Сегодня, 17:40ОбществоФото: piqsels.com
Крепкая алкогольная продукция АО «Башспирт» впервые вошла в топ-3 одного из самых авторитетных международных конкурсов International Wine & Spirit Competition (IWSC).

Как пишет mkset.ru, конкурс проходил в Лондоне. Четыре башкирских бренда получили серебряные и бронзовые медали, а высший балл присвоили американской и канадской продукции. В качестве жюри выступили мировые эксперты-амбассадоры, среди которых судья международных конкурсов Бернадетт Пэмплин.

Пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева считает важным, что лучшая продукция завода получила признание легендарных экспертов со всего мира.

«В сегодняшних реалиях это отличная альтернатива в части импортозамещения на российском рынке», — отметила она.

Конкурс IWSC основал в 1969 году энолог Антон Массель. Отмечается, что мероприятие десятилетиями устанавливает международный эталон качества крепких напитков.

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