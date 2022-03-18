Продукция «Башспирта» попала в тройку лучших международного конкурса IWSC

Как пишет mkset.ru, конкурс проходил в Лондоне. Четыре башкирских бренда получили серебряные и бронзовые медали, а высший балл присвоили американской и канадской продукции. В качестве жюри выступили мировые эксперты-амбассадоры, среди которых судья международных конкурсов Бернадетт Пэмплин.