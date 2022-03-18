Сломанную снегоуборщиком ограду на тагильской набережной восстановит подрядчик

Ограду на набережной Тагильского пруда после того, как её разрушила снегоуборочная техника, будет восстанавливать ООО «Комавтотранс».

Кроме того, придётся восстановить плитку. Проверка СЗГХ прошла после того, как на состояние ограды пожаловались тагильчане. В результате обслуживающую компанию обязали исправить дефекты. По каждому из актов в районе набережной составлены соответствующие акты. Ветви деревьев уже подпилены, а остальное планируется восстановить в ближайшее время, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации. Там уточнили, что все работы компания будет проводить за собственный счет. Напомним, контракт на объект во второй половине года был выигран «Комавтотранс». Она теперь занимается обслуживанием общественных территорий Нижнего Тагила. Общая стоимость работ составляет 130 миллионов рублей. Сам контракт заключён до 2023 года. На данный момент компании выплачено 35,4 миллиона, а также ей назначен штраф на 330 тысяч рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту. После уборки снега на набережной в Тагиле разрушен гранит и сломаны деревья

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