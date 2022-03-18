Сломанную снегоуборщиком ограду на тагильской набережной восстановит подрядчик

Сломанную снегоуборщиком ограду на тагильской набережной восстановит подрядчик
Сломанную снегоуборщиком ограду на тагильской набережной восстановит подрядчик
Сегодня, 09:33ОбществоФото: TagilCity.ru
Ограду на набережной Тагильского пруда после того, как её разрушила снегоуборочная техника, будет восстанавливать ООО «Комавтотранс».

Кроме того, придётся восстановить плитку. Проверка СЗГХ прошла после того, как на состояние ограды пожаловались тагильчане. В результате обслуживающую компанию обязали исправить дефекты.

По каждому из актов в районе набережной составлены соответствующие акты. Ветви деревьев уже подпилены, а остальное планируется восстановить в ближайшее время, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации.

Там уточнили, что все работы компания будет проводить за собственный счет.

Напомним, контракт на объект во второй половине года был выигран «Комавтотранс». Она теперь занимается обслуживанием общественных территорий Нижнего Тагила. Общая стоимость работ составляет 130 миллионов рублей. Сам контракт заключён до 2023 года.

На данный момент компании выплачено 35,4 миллиона, а также ей назначен штраф на 330 тысяч рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту.

Сюжеты:
Нижний Тагил
администрацияуборка снегаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы