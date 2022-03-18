Тагильскую школу № 48 отремонтирует местная компания

Тагильскую школу № 48 отремонтирует местная компания
Тагильскую школу № 48 отремонтирует местная компания
Сегодня, 20:33ОбществоФото: 1MI
Подрядчиком на капремонт школы № 48 стало ООО «Строительно-инвестиционная компания» из Нижнего Тагила.

Торги признаны несостоявшимися, так как на аукцион заявилась только одна компания. Контракт с организацией будет заключен на 122,9 миллиона рублей.

ООО «Строительно-инвестиционная компания» зарегистрировано в декабре 2008 года, директором фирмы является Константин Урнев. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.

За время работы ООО «Стройинвест» был поставщиком в 44 госконтрактах на сумму более 1 миллиарда рублей. Работы выполнялись для Минпромторга России, ГБ № 1 Нижнего Тагила, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и других заказчиков.

Ремонт здания будет производиться в два этапа. В школе сделают новую крышу, поставят новые окна, двери и полы, обновят фасад школы, проведут новые коммуникации.

Напомним, ремонт школы № 48 на на улице Радищева, 3 в Нижнем Тагиле должен быть окончен к июлю 2023 года. Средства были выделены из местного, областного и федерального бюджетов.

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