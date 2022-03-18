Тагильскую школу № 48 отремонтирует местная компания

За время работы ООО «Стройинвест» был поставщиком в 44 госконтрактах на сумму более 1 миллиарда рублей. Работы выполнялись для Минпромторга России, ГБ № 1 Нижнего Тагила, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и других заказчиков.