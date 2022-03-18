Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

Студенты и преподаватели университета проведут для гостей экскурсию с посещением современных научно-исследовательских лабораторий и аудиторий. Школьники и их родители смогут получить ответы на вопросы о поступлении и направлениях подготовки, целевом обучении и дальнейшем трудоустройстве. В программе предусмотрено общение с преподавателями и студентами об особенностях обучения и студенческой жизни, посещение общежития, знакомство с условиями проживания.
Лучше понять специфику обучения в корпоративном вузе УГМК помогут будущим абитуриентам мастер-классы, интерактивные станции, увлекательные квесты и многое другое.
Группы формируются в 11:00 и в 13:00 непосредственно в Техническом университете, расположенном по адресу: Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 3. Регистрация обязательна. Контактный номер +7 (343) 687-83-29.
Технический университет УГМК (ТУ УГМК) — уникальный проект, возникший на стыке образования, науки и производства. Первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля нацелен на подготовку высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров для промышленности.
ТУ УГМК в 2016 году получил государственную аккредитацию Министерства образования и науки Российской Федерации — это позволяет выдавать выпускникам дипломы о высшем образовании государственного образца.
Направления подготовки:
Бакалавриат (очное и заочное обучение):
— Электроэнергетика и электротехника;
— Металлургия;
— Автоматизация технологических процессов и производств;
— Технологические машины и оборудование.
Специалитет (очное и заочное обучение):
— Горное дело.
Магистратура (заочное обучение):
— Экономика;
— Электроэнергетика и электротехника;
— Металлургия;
— Автоматизация технологических процессов и производств.
Программы вуза разработаны высококвалифицированными преподавателями из числа практиков и реализуются с учетом требований производства. При подготовке инженеров применяются новейшее оборудование лабораторного комплекса ТУ УГМК и современные технологии образования. Студенты проходят стажировку на предприятиях компании и имеют возможность на практике закреплять полученные знания.
Стипендия до 5000 руб. в течение 1-го семестра, далее — по результатам сессии. Для успешных студентов — стипендия им. В.Е. Грум-Гржимайло в размере 10 000 руб.
Студенты Технического университета УГМК проживают в комфортабельном общежитии. В жилом блоке: спальня, ванная комната, комната для занятий, кухня. Здание находится в десяти минутах ходьбы от университета.
Поступить в Технический университет УГМК можно на базе 11 классов по результатам ЕГЭ:
— Физика или Информатика и ИКТ (кроме направления «Металлургия»)
— Физика или Химия (на направление «Металлургия»)
В случае равной суммы баллов — сравниваются баллы по физике.