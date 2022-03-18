Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей
Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей
Сегодня, 13:20ОбществоФото: УГМК
26 марта Технический университет УГМК приглашает старшеклассников и их родителей на День открытых дверей.

Студенты и преподаватели университета проведут для гостей экскурсию с посещением современных научно-исследовательских лабораторий и аудиторий. Школьники и их родители смогут получить ответы на вопросы о поступлении и направлениях подготовки, целевом обучении и дальнейшем трудоустройстве. В программе предусмотрено общение с преподавателями и студентами об особенностях обучения и студенческой жизни, посещение общежития, знакомство с условиями проживания.

Лучше понять специфику обучения в корпоративном вузе УГМК помогут будущим абитуриентам мастер-классы, интерактивные станции, увлекательные квесты и многое другое.

Группы формируются в 11:00 и в 13:00 непосредственно в Техническом университете, расположенном по адресу: Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 3. Регистрация обязательна. Контактный номер +7 (343) 687-83-29.

Технический университет УГМК (ТУ УГМК) — уникальный проект, возникший на стыке образования, науки и производства. Первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля нацелен на подготовку высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров для промышленности.

Фото:УГМК

ТУ УГМК в 2016 году получил государственную аккредитацию Министерства образования и науки Российской Федерации — это позволяет выдавать выпускникам дипломы о высшем образовании государственного образца.

Направления подготовки:

Бакалавриат (очное и заочное обучение):

— Электроэнергетика и электротехника;

— Металлургия;

— Автоматизация технологических процессов и производств;

— Технологические машины и оборудование.

Специалитет (очное и заочное обучение):

— Горное дело.

Магистратура (заочное обучение):

— Экономика;

— Электроэнергетика и электротехника;

— Металлургия;

— Автоматизация технологических процессов и производств.

Программы вуза разработаны высококвалифицированными преподавателями из числа практиков и реализуются с учетом требований производства. При подготовке инженеров применяются новейшее оборудование лабораторного комплекса ТУ УГМК и современные технологии образования. Студенты проходят стажировку на предприятиях компании и имеют возможность на практике закреплять полученные знания.

Стипендия до 5000 руб. в течение 1-го семестра, далее — по результатам сессии. Для успешных студентов — стипендия им. В.Е. Грум-Гржимайло в размере 10 000 руб.

Студенты Технического университета УГМК проживают в комфортабельном общежитии. В жилом блоке: спальня, ванная комната, комната для занятий, кухня. Здание находится в десяти минутах ходьбы от университета.

Поступить в Технический университет УГМК можно на базе 11 классов по результатам ЕГЭ:

  1. Математика (профильный уровень)
  2. На выбор абитуриента:

— Физика или Информатика и ИКТ (кроме направления «Металлургия»)

— Физика или Химия (на направление «Металлургия»)

  1. Русский язык

В случае равной суммы баллов — сравниваются баллы по физике.

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