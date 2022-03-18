Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

Студенты и преподаватели университета проведут для гостей экскурсию с посещением современных научно-исследовательских лабораторий и аудиторий. Школьники и их родители смогут получить ответы на вопросы о поступлении и направлениях подготовки, целевом обучении и дальнейшем трудоустройстве. В программе предусмотрено общение с преподавателями и студентами об особенностях обучения и студенческой жизни, посещение общежития, знакомство с условиями проживания.