Уроженец Нижнего Тагила назначен председателем Пермского краевого суда

Уроженец Нижнего Тагила назначен председателем Пермского краевого суда
Уроженец Нижнего Тагила назначен председателем Пермского краевого суда
Сегодня, 20:38ОбществоФото: 1MI
Председателем Пермского краевого суда по указу президента РФ Владимира Путина назначен Александр Суханкин. Он родился 4 ноября 1975 года в Нижнем Тагиле.

Карьеру судьи он начал в 2002 году. Сначала он был назначен мировым судьей в Полевском. В 2003 году он был назначен Владимиром Путиным на должность судьи Полевского ГО на три года.

В 2007 году он стал судьей Свердловского областного суда. В 2017 году Суханкин получил пост зампредседателя Свердловского областного суда на шесть лет. Также в 2019 году ему присвоен первый квалификационный класс судьи, сообщается на сайте областного суда.

Фото:Свердловский областной суд

Председателем Пермского краевого суда Александр Суханкин назначен на шесть лет.

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