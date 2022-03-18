Уроженец Нижнего Тагила назначен председателем Пермского краевого суда

Карьеру судьи он начал в 2002 году. Сначала он был назначен мировым судьей в Полевском. В 2003 году он был назначен Владимиром Путиным на должность судьи Полевского ГО на три года.
В 2007 году он стал судьей Свердловского областного суда. В 2017 году Суханкин получил пост зампредседателя Свердловского областного суда на шесть лет. Также в 2019 году ему присвоен первый квалификационный класс судьи, сообщается на сайте областного суда.
Председателем Пермского краевого суда Александр Суханкин назначен на шесть лет.