В 10 раз увеличил скорость домашнего интернета МТС в Нижнем Тагиле

Тагильчане могут пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с от МТС. Компания обеспечила абонентов фиксированной связью во всех районах города.

Работа была проведена в 550 многоквартирных домах во всех района Нижнего Тагила. На новой скорости передачи данных абоненты могут смотреть видео в режиме Ultra HD или играть в «тяжелые» компьютерные игры с серверов. Скорость интернета будет стабильно высокой на всех устройствах, которые подключены. Аналитики говорят, что сейчас в среднем к домашнему интернету в одной квартире подключено по четыре-пять девайсов. Абоненты пользуются и смартфонами, и телевизорами, и ноутбуками. Чтобы экономить до 30%, мы рекомендуем подключать одним пакетом интернет и телевидение. В таком случае мобильная связь идет «в подарок», пояснил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. Для подключения такого домашнего интернета необходим Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек. Техническую возможность по конкретным адресам абоненты могут уточнить уточнить на сайте МТС Свердловской области.

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