В оформлении кредита на 60 тысяч обвинила екатеринбурженка сотрудника салона связи

В оформлении кредита на 60 тысяч обвинила екатеринбурженка сотрудника салона связи
В оформлении кредита на 60 тысяч обвинила екатеринбурженка сотрудника салона связи
Сегодня, 10:42ОбществоФото: pixabay.com
Банку задолжала 60 тысяч рублей жительница Екатеринбурга. При этом сама девушка утверждает, что ничего не оформляла. Она думает, что это сделал сотрудник салона сотовой связи.

В договоре, по словам девушки, указаны ее паспортные данные, но фото совсем другой женщины. Банк требует оплатить задолженность, а также грозит судом, пишет Е1.

О том, что девушка должна банку, она узнала случайно, когда зашла на «Госуслуги». Она позвонила в контактный центр, где ей подтвердили наличие задолженности. Потом девушка посмотрела кредитный договор и увидела, что фото к нему приложено другой девушки.

Также она заметила, что имя кредитного сотрудника совпадает с данными работника салона сотовой связи, где месяц назад клиентка покупала сим-карту. В салоне подтвердили, что продавцы могут оформлять клиентам кредитные карты.

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Екатеринбург
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