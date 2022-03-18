В оформлении кредита на 60 тысяч обвинила екатеринбурженка сотрудника салона связи

Банку задолжала 60 тысяч рублей жительница Екатеринбурга. При этом сама девушка утверждает, что ничего не оформляла. Она думает, что это сделал сотрудник салона сотовой связи.

В договоре, по словам девушки, указаны ее паспортные данные, но фото совсем другой женщины. Банк требует оплатить задолженность, а также грозит судом, пишет Е1. О том, что девушка должна банку, она узнала случайно, когда зашла на «Госуслуги». Она позвонила в контактный центр, где ей подтвердили наличие задолженности. Потом девушка посмотрела кредитный договор и увидела, что фото к нему приложено другой девушки. Также она заметила, что имя кредитного сотрудника совпадает с данными работника салона сотовой связи, где месяц назад клиентка покупала сим-карту. В салоне подтвердили, что продавцы могут оформлять клиентам кредитные карты.

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