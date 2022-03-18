Вице-премьер Новак: Программа газификации должна быть вовремя реализована

Новак отметила: импорт не влияет на реализацию данной «большой программы».
Уже до конца 2022 года необходимо реализовать догазификацию владений в тех населенных пунктах, где уже есть газ. Слова Новака приводятся на официальном сайте правительства, пишет 360tv.ru.
В данный момент Единый оператор газификации обрабатывает 524 000 заявок на подключение газа. Из этого количества обращений заключено уже 266 000 договоров. Полностью — чуть больше 100 000 подключений. По словам вице-премьера, это небольшая цифра.
Новак отметил, если до сегодняшнего дня низкую активность по заявкам объясняли зимним периодом, то сейчас это обоснование неактуально. Он подчеркнул: увеличение объема работ и число выполненных договоров будут отслеживаться.
Он также заявил, что «Газпром» и другие предприятия должны активизировать свою работу по реализации договоров. Контролировать это на основании поручения должно Минэнерго по поручению Новака.
До конца текущего года программа бесплатной газификации должна быть реализована.