Вице-премьер Новак: Программа газификации должна быть вовремя реализована

По заявлению вице-премьера Александра Новака, реализация программы бесплатной догазификации не зависит от импорта, а потому ее нужно выполнить в установленный срок.

Новак отметила: импорт не влияет на реализацию данной «большой программы». Уже до конца 2022 года необходимо реализовать догазификацию владений в тех населенных пунктах, где уже есть газ. Слова Новака приводятся на официальном сайте правительства, пишет 360tv.ru. В данный момент Единый оператор газификации обрабатывает 524 000 заявок на подключение газа. Из этого количества обращений заключено уже 266 000 договоров. Полностью — чуть больше 100 000 подключений. По словам вице-премьера, это небольшая цифра. Новак отметил, если до сегодняшнего дня низкую активность по заявкам объясняли зимним периодом, то сейчас это обоснование неактуально. Он подчеркнул: увеличение объема работ и число выполненных договоров будут отслеживаться. Он также заявил, что «Газпром» и другие предприятия должны активизировать свою работу по реализации договоров. Контролировать это на основании поручения должно Минэнерго по поручению Новака. До конца текущего года программа бесплатной газификации должна быть реализована.

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