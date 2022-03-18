Высокопоставленный силовик задержан ФСБ в Екатеринбурге

Высокопоставленный силовик задержан ФСБ в Екатеринбурге
Высокопоставленный силовик задержан ФСБ в Екатеринбурге
Сегодня, 10:24ОбществоФото: pixabay.com
Начальник следственного отдела отделения полиции № 9 Верх-Исетского района Екатеринбурга был задержан сотрудниками ФСБ.

Полицейский был задержан во время получения взятки, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники. Операция, по предварительным данным, проводилась сотрудниками ФСБ и полиции.

По данным портала, силовику вменяется также эпизод, который произошел три года назад. Тогда начальник якобы тоже получил взятку за возбуждение уголовного дела.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был арестован начальник антинаркотического отдела УМВД Екатеринбурга Александр Темников. Он обвиняется в создании преступной группы, целью которой были наркодилеры. Они подбрасывали наркотические вещества, а затем предлагали не возбуждать уголовные дела за деньги.

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