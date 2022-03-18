Высокопоставленный силовик задержан ФСБ в Екатеринбурге

Напомним, ранее в Екатеринбурге был арестован начальник антинаркотического отдела УМВД Екатеринбурга Александр Темников. Он обвиняется в создании преступной группы, целью которой были наркодилеры. Они подбрасывали наркотические вещества, а затем предлагали не возбуждать уголовные дела за деньги.