За поджог военкомата коктейлем Молотова уральцу грозит статья за терроризм

За поджог военкомата коктейлем Молотова уральцу грозит статья за терроризм
За поджог военкомата коктейлем Молотова уральцу грозит статья за терроризм
Сегодня, 15:41ОбществоФото: 1MI
Молодой человек устроил пожар в здании военного комиссариата в Березовском при помощи бутылки с зажигательной смесью. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела о терроризме.

Инцидент произошел утром, 5 марта. Молодой человек бросил в здание коктейль Молотова, в результате чего возник пожар. Потушить пламя удалось экипажу дорожно-постовой службы, который находился поблизости.

После этого стражи порядка поймали злоумышленника, который увидел их и попытался скрыться. Молодой человек пояснил, что хотел сорвать призывную кампанию, пишет E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В военном комиссариате уточнили, что урон имуществу был нанесен несущественный; огонь повредил дверь здания. Молодому человеку грозит от 10 лет колонии. Однако есть вероятность, что его признают невменяемым из-за «внешних признаков психического расстройства».

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