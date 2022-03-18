За поджог военкомата коктейлем Молотова уральцу грозит статья за терроризм

Молодой человек устроил пожар в здании военного комиссариата в Березовском при помощи бутылки с зажигательной смесью. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела о терроризме.

Инцидент произошел утром, 5 марта. Молодой человек бросил в здание коктейль Молотова, в результате чего возник пожар. Потушить пламя удалось экипажу дорожно-постовой службы, который находился поблизости. После этого стражи порядка поймали злоумышленника, который увидел их и попытался скрыться. Молодой человек пояснил, что хотел сорвать призывную кампанию, пишет E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В военном комиссариате уточнили, что урон имуществу был нанесен несущественный; огонь повредил дверь здания. Молодому человеку грозит от 10 лет колонии. Однако есть вероятность, что его признают невменяемым из-за «внешних признаков психического расстройства».

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