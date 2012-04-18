Александр Сергеевич Пушкин угнал газель из фермерского хозяйства
18 апреля 2012, 11:31ОбществоЕвгения
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Водитель фермерского хозяйства Александр Сергеевич Пушкин (полный тезка великого поэта) без спроса «взял покататься» автомобиль «Газель».
С заявлением в полицию обратился глава этого фермерского хозяйства села Вязовка Татищевского района Саратовской области. Вскоре машину обнаружили с повреждениями, характерными для ДТП и вернули на место. Пушкин не стал скрываться от полиции, а его не стали брать под стражу.
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