Александр Сергеевич Пушкин угнал газель из фермерского хозяйства

С заявлением в полицию обратился глава этого фермерского хозяйства села Вязовка Татищевского района Саратовской области. Вскоре машину обнаружили с повреждениями, характерными для ДТП и вернули на место. Пушкин не стал скрываться от полиции, а его не стали брать под стражу.