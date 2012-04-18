Автолюбители выбрали знак для камер фото-видеофиксации

«Голоса участников опроса позволили выделить наиболее привлекательные для граждан эскизы знака – это вариант №5 (на фото), за который проголосовали 41 224 человека, вариант №3 – 22 855 человек, вариант №12 – 18 157 человек, а также вариант №1 – 16 766 человек, - сообщил заместитель начальника управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Владимир Шевченко. - Все остальные представленные для голосования эскизы дорожных знаков набрали менее 10 000 голосов».