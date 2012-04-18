Автолюбители выбрали знак для камер фото-видеофиксации
18 апреля 2012, 08:56ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сайте ГИБДД завершено голосование за эскиз знака обозначающего установленные камеры фото-видеофиксации. Всего в голосовании приняли участие 124 00 посетителей. Все материалы по результатам голосования и присланные эскизы переданы в профильные подразделения ГУОБДД МВД России для их дальнейшей проработки в ходе подготовки предложений по изменениям в нормативные и технические документы.
«Голоса участников опроса позволили выделить наиболее привлекательные для граждан эскизы знака – это вариант №5 (на фото), за который проголосовали 41 224 человека, вариант №3 – 22 855 человек, вариант №12 – 18 157 человек, а также вариант №1 – 16 766 человек, - сообщил заместитель начальника управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Владимир Шевченко. - Все остальные представленные для голосования эскизы дорожных знаков набрали менее 10 000 голосов».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей