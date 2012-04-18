Бывший владелец «Сааба» начал поиск средств на новый «Спайкер»

Об этом топ-менеджер заявил в интервью голландскому изданию NU. Мюллер, после банкротства «Сааба» вернувшийся к руководству «Спайкером», считает, что новая модель позволит побороться за покупателей в классе спортивных внедорожников, составив конкуренцию будущим аналогичным машинам Bentley, Maserati и Lamborghini. В особенности подобные автомобили пользуются повышенным спросом в Китае и на Ближнем Востоке, поэтому в компании Spyker надеются не упустить рынок и запустить D8 Peking-to-Paris в серию в течение ближайших пяти лет. Глава «Спайкера» надеется, что D8 Peking-to-Paris позволит увеличить продажи компании до 1000 автомобилей в год. Эксперты считают прогноз Мюллера слишком оптимистичным, так как в прошлом году производителю удалось реализовать всего лишь 12 машин. В ответ на это топ-менеджер заявляет, что добиться подобных результатов вполне реально в том случае, если удастся получить достаточный уровень финансирования. Впервые прототип внедорожника Spyker был представлен в 2006 году под именем D12 Peking-to-Paris. Этот автомобиль оснащался «фольксвагеновским» шестилитровым мотором W12 мощностью 500 лошадиных сил. В 2009 году компания показала второй вариант этой машины, которая сменила индекс в названии на D8. Это связано с тем, что под капотом концепт-кара разместился восьмицилиндровый двигатель концерна General Motors.