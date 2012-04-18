Депутат Госдумы предложил штрафовать водителей за агрессивную езду

Это так называемые шашечки, когда водители мотаются туда-сюда с одной полосы на другую, неоднократно резко тормозят после резкого ускорения или приближаются на небезопасное расстояние к впереди идущему автомобилю. Обычно водители, практикующие агрессивный метод вождения, таким маневром требуют уступить себе дорогу, иногда прибегая к использованию дальнего света фар, - цитирует агентство Нилова. Он также отметил, что в США за подобную манеру вождения даже предусмотрен арест. По словам депутата, агрессивной ездой водители нередко провоцируют аварийные ситуации на дорогах. Между тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что инициатива Нилова крайне полезна, но труднореализуема. Дело в том, что в законе необходимо будет прописать четкие критерии, на основании которых можно будет определить агрессивную езду и привлечь водителя к ответственности. По словам Лысакова, что если принять законопроект в нынешнем виде, то инспекторы ДПС не имея четких критериев смогут каждого второго наказывать, даже того, кто не создает аварийную ситуацию. В 2009 году британская страховая компания Intune провела опрос среди водителей, большинство из которых заявили, что перед выдачей водительских прав кандидатам необходимо проходить дополнительный экзамен по этикету. Примерно 80 процентов опрошенных водителей рассказали, что больше всего их раздражает, когда другие водители занимают два места на стоянке и подрезают на дороге. 77 процентов опрошенных отрицательно относятся к агрессивному вождению; 75 процентов заявили, что не любят, когда машины едут между полосами.