Депутаты обсудили с тагильскими школьниками проблемы молодежи

Очередная встреча проходила в школе № 75/42 в рамках обсуждения проекта«Школа молодого политика». Депутат Молодежного парламента ВячеславСторожев поднял вопрос о массовом оттоке молодежи из города. Самиучащиеся, участники встречи, подтвердили, что планируют поступать в вузыЕкатеринбурга и других крупных городов, а затем переехать туда напостоянное место жительства. Старшеклассники считают, что крупные городапредоставляют большую возможность для самореализации, лучшие условияжизни. Часть школьников готова остаться в Нижнем Тагиле и работать наблаго родного города. Но для этого должны создаваться условия:увеличиваться стипендии, появляться рабочие места с высокой заработнойплатой.

На вопрос, видят ли себя школьники в производстве, практически каждыйответил отрицательно. Они связывают работу на предприятиях с непосильнымтрудом и тяжелым испытанием для здоровья. Вячеслав Сторожев отметил,что в работе на производственных предприятиях есть много плюсов:существуют программы по поддержке молодых кадров, а также современныесоциальные программы.

Во время встречи старшеклассники высказали большое количество идей, какрешить проблемы молодежи. Свои мысли они представят в проекте,презентация которого пройдет на «Школе молодого политика».

Проект «Школа молодого политика», реализуемый Нижнетагильским местнымотделением «Молодой Гвардии Единой России», удачно стартовал в прошломгоду.

На этот раз курс «школы» будет рассчитан на более продолжительный периоди охватит несколько месяцев. Лекции и практические занятия будутпроводить известные политики, биз-несмены и общественные деятели города иобласти. По итогам проекта молодые политики получат документы обокончании курса, а лучшие ученики будут приглашены работать помощникамидепутатов Молодежного парламента Свердловской области.