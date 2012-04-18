«Хакерские» соревнования в Екатеринбурге!

Такие встречи уже традиция. Зачинателями действа стали шесть лет назад студенты и преподаватели математико-механического факультета УрГУ (теперь Институт математики и компьютерных наук УрФУ). Они предложили такой тип задач для участников соревнований: на идентичных серверах найти уязвимости, закрыть их у себя и воспользоваться ими для получения приватной информации («флагов» соперников).

В этом году соревнования достигли такой популярности, что географический размах участников охватывает всю страну.

К нам приедут 11 команд - от Калининграда до Владивостока, от Томска до Таганрога рассказывает директор соревнований Илья Зеленчук.

Как сообщает информагентство JustMedia, перед тем, как попасть в финал, все участники проходили отборочные туры в Интернете. Оценивать успехи команд будут сами разработчики игры - выпускники и студенты ИМКН УрФУ. Организаторы говорят, что участникам предстоит настоящий мозговой штурм длиной в несколько часов.

Для соревнований на «паркете» ГУКа УрФУ будут выставлены столы с более чем сотней компьютеров. Все они будут связаны в единую сеть. Состязания будут идти весь день, с 9 утра до 8 вечера, с перерывом только на обед рассказал подробности финальной игры Илья Зеленчук.

Стоит отметить, что 19-го апреля помимо игр пройдет конференция на тему защиты информации. С докладами выступят специалисты по IT-технологиям из различных городов России.