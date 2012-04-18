Китайцы показали конкурента Nissan Juke

Дизайн прототипа выполнен в стилистике купе MGB GT, выпускавшегося с 1965 по 1980 год. У автомобиля нет центральной стойки, а задние двери открываются против хода движения, как, например, на Mazda RX8. Новинка оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 135 лошадиных сил, разработанным корпорацией SAIC самостоятельно. Прежде всего кроссовер предназначен для китайского рынка, однако его выход на европейский рынок не исключается. Производство модели может быть налажено на заводе MG в графстве Суррей, Великобритания.