Китайцы показали конкурента Nissan Juke
18 апреля 2012, 09:14ОбществоРОман БОТов
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Китайская корпорация SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), уже четыре года владеющая британской маркой MG, распространила изображения концептуального кроссовера Icon. Дизайн прототипа, публичный дебют которого состоится на моторшоу в Пекине, дает представление о том, как будет выглядеть серийный вседорожник, чье появление на китайском рынке запланировано на 2014 год. Кроссовер MG Icon, который по своим габаритам близок к кроссоверу Nissan Juke, построен на базе хэтчбека MG5, делящего платформу с китайским седаном Roewe 350.
Дизайн прототипа выполнен в стилистике купе MGB GT, выпускавшегося с 1965 по 1980 год. У автомобиля нет центральной стойки, а задние двери открываются против хода движения, как, например, на Mazda RX8. Новинка оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 135 лошадиных сил, разработанным корпорацией SAIC самостоятельно. Прежде всего кроссовер предназначен для китайского рынка, однако его выход на европейский рынок не исключается. Производство модели может быть налажено на заводе MG в графстве Суррей, Великобритания.
Иллюстрации SAIC
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