На Выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле был организован детский боди-арт (ФОТО)

Несмотря на праздничный день, желающих посетить выставку оказалось невероятно много. Кто-то приходил для того, чтобы взять питомца домой, кто-то хотел получить бесплатную консульта-цию ветеринара для своего любимца (на выставке на этот раз работали сразу 3 ветеринара из клиник «Симба», «Вет Сервис» и из конного парка), а кто-то просто приносил пожертвования.

Кстати, именно благодаря благотворительной помощи посетителей выставки общество защиты животных «Зоомир» получило неплохую финансовую помощь (она пойдет на лечение и стерилизацию бездомных животных), а также корма, наполнители и новые ошейники для животных, которые находятся на передержке.

Более 40 животных нашли своих новых хозяев на этой выставке! Представители торговой марки кормов «Роял Канин» также помогали посетителям: консультировали их по вопросам питания животных, осуществляли продажу кормов, а также дарили подарки тем, кто забирал себе питомцев.

Всех детей, пришедших на выставку, ждал сюрприз – для них был организован боди-арт. Художник из арт-группы «Лаборатория событий» рисовала на лицах детей мордочки животных и красиво разрисовывала руки. Также художник помогала детям создавать собственные шедевры на бумаге. Дети рисовали домашних любимцев, а затем их работы вывешивались на специальном стенде.

Еще одно новшество выставки – доска объявлений. Каждый хозяин потерявшегося домашнего любимца мог поместить его фото вместе с информацией на доску. Кроме этого,посетителям раздавались листовки. Организаторы надеются, что это поможет найти потерявшихся животных.

Кроме уже перечисленных партнеров и спонсоров выставки, таковыми являются и НТ МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», ОДМО «Первые» - общественная организация Нижнетагиль-ского Технологического института, филиал УрФУ, Нижнетагильский педагогический колледж № 1, школа № 69, гостиница для животных «Фауна», магазины зоотоваров «Островок», «Какаду», «4 лапы», сеть АЗС «Уралконтрактнефть», рекламное агентство «Деловой Стиль», туристическое агентство «Лайм-Трэвел» и, конечно, информационный портал Tagilcity.ru.