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На Выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле был организован детский боди-арт (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле был организован детский боди-арт (ФОТО)

18 апреля 2012, 12:49ОбществоВалерия Лошкарева
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