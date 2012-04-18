Нижний Тагил посетят представители международного скаутского агентства для поиска новых звезд подиума

Цель приезда гостей, по данным организаторов кастинга в Нижнем Тагиле модельного агентства «Diamond», - поиск новых лиц, способных успешно работать в области мировой моды и рекламы. Как рассказала директор «Diamond» Алена Ахмедова, «Direct Scouting center» - скаутинговый центр, тесно сотрудничающий с ведущими западными агентствами.

По ее словам, агентство не просто находит и бесплатно обучает девушек с отличными данными, но планирует карьеру каждой до уровня топ-модели, сопровождает своих подопечных в поездках на съемки за границу, на Недели моды в Милан, Париж, Нью-Йорк.

Скауты определяют четкие требования к моделям. Среди них: возраст от 13 до 21 года, рост от 170 сантиметров, параметры фигуры, приближенные к 90-60-90. На кастинг модель должна прийти без макияжа, иметь с собой раздельный купальник и туфли на высоком каблуке. Желательно наличие профессиональных портретных фото и изображений в полный рост.

Алена Ахмедова рассказывает, что часто модели, прошедшие обучение и работу в «Diamond», достигают больших результатов на мировых подиумах. Например, воспитанницы агентства Юлия Матвеева и Дарья Федотова уже начали международную модельную карьеру в Милане и Токио, а Марьяна Портнова готовится к своей первой международной поездке.