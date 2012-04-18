Новое моторное масло позволяет экономить топливо
18 апреля 2012, 09:11ОбществоРОман БОТов
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Компания Total выпускает новое моторное масло Total Quartz INEO First 0W-30, позволяющее экономить 4,3% топлива. Масло Total Quartz INEO First 0W-30 создано по синтетической технологии, позволяющей экономить на 4,3% (минимальные значения) топлива больше по сравнению с применением масел вязкостью 5W-40 (по результатам официального теста NMVE, соответствующего требованиям ACEA A3/B4). Таким образом, за 25 тыс.
км пробега автолюбители смогут сэкономить такое количество топлива, которого хватит еще на 1 000 км. Новое моторное масло Total Quartz INEO First 0W-30 имеет сертификат соответствия стандарту ACEA 2010 С1/С2, а также новое одобрение от Peugeot и Citroen: PSA B71 2312. Данный продукт уже включен в список моторных масел, применяемых для первой заливки на заводах Peugeot и Citroen.
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