Новое моторное масло позволяет экономить топливо

км пробега автолюбители смогут сэкономить такое количество топлива, которого хватит еще на 1 000 км. Новое моторное масло Total Quartz INEO First 0W-30 имеет сертификат соответствия стандарту ACEA 2010 С1/С2, а также новое одобрение от Peugeot и Citroen: PSA B71 2312. Данный продукт уже включен в список моторных масел, применяемых для первой заливки на заводах Peugeot и Citroen.