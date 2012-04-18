Новые слухи о 125-кубовом «Триумфе»

Мотоцикл планируется собирать прямо на месте - на новом сборочном заводе компании в Индии, который должен открыться в этом году в Карнатаке. Изначально завод будет производить мотоциклы Triumph моделей Bonneville, Street Triple, Speed Triple и Daytona. Все они будут предназначены для индийского рынка. Но при этом предполагается, что предприятие будет выпускать и ряд более дешевых машин. По неподтвержденной информации, модель с движком в 250-350сс сейчас разрабатывается. А выпускать ее могут как в Индии, так и в Бразилии. Создание же дополнительно к этому байку еще и 125-кубового «Триумфа» позволит марке не только занять хорошие позиции на индийском рынке, где любят небольшие по объему мотора байки, и они по-прежнему в большинстве, но и даст возможность расширить свой ассортимент и для Европы.