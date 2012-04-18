Новый Infiniti G построят на платформе Mercedes-Benz

Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на анонимные источники в компании, новинку планируется продавать в 70 странах по всему миру. Известно, что она разделит платформу со следующим Mercedes-Benz C-class, однако для Infiniti G колесную базу платформы слегка удлинят – примерно на 5 см. Кроме того, у Mercedes-Benz новинка позаимствует и новый дизельный двигатель. Речь идет о моторе объемом 2,1 л, который будет развивать более 200 лошадиных сил. Роль базового будет выполнять шестицилиндровый V-образный мотор, построенный на базе хорошо знакомого двигателя серии VQ, однако его намереваются подвергнуть серьезной модернизации. Флагманским же двигателем станет также шестицилиндровый, но уже турбированный мотор объемом 3,7 л. Ожидается, что его отдача может превысить 530 лошадиных сил, но дебютирует он на версии Infiniti G, подготовленной в рамках заводской тюнинг-программы IPL. Экстерьер нового поколения и седана, и купе будет выполнен в стилистике концепта Etherea, а старт производства нового поколения Infiniti G намечен на 2014 год.