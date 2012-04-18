Педагоги Нижнего Тагила обсудят инновации в сфере образования

Среди основных вопросов конференции называются: инновационная педагогическая деятельность, в том числе и в работе с одаренными детьми, создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении, развитие человеческого потенциала средствами воспитания и социализации и многое другое.

На конференции, согласно информации на сайте управления образования Нижнего Тагила, будут присутствовать начальник ведомства Анатолий Соложнин и его заместитель Татьяна Удинцева. Среди преподавателей семинаров и лекций – специалисты управления, представители гимназий, лицеев и школ Нижнего Тагила, а также сотрудники НТГСПА, ГДДЮТ и Информационно-методического центра города.

Электроника стала неотъемлемой частью учебного процесса. В интернет-магазине легко выбрать модель и заказать доставку ноутбук для учебы, хотя школьники пердпочитают игровые ноутбуки.