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Правительство узаконило разработку, производство и продажу спецтехники для скрытого сбора информации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство узаконило разработку, производство и продажу спецтехники для скрытого сбора информации

18 апреля 2012, 16:55ОбществоОльга
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