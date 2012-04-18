Правительство узаконило разработку, производство и продажу спецтехники для скрытого сбора информации

Касается оно довольно специфического производства, которым ранее занимались только спецслужбы. Речь идет о лицензировании деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по разработке, производству, реализации и продажи спецтехники, предназначенной для негласного получения информации.

Речь идет об аппаратуре для скрытой прослушки, негласного визуального наблюдения и документирования и прослушивания телефонных переговоров. А также для перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, контроля почтовых отправлений, негласного исследования предметов идокументов.

В этом ряду и техника для секретного проникновения и обследования помещений, автомобилей, контроля за перемещением машин, для негласной идентификации личности.

Получить лицензию будет непросто. Лицензиату надо будет иметь право собственности на помещения, здания и другие объекты, где он собирается производить «жучки».