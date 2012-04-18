Революционная защита от клещей для взрослых и детей

Тагильчанка Олеся К., отправляясь на байдарочную прогулку по лесным речкам, никак не могла предположить, чем закончится ее приятное времяпрепровождение. Проснувшись поутру в палатке, она ощутила резкую боль в руке – от плеча до локтя свело все мышцы, малейшее движение было мучительным, и очень скоро стало ясно, что праздник единения с природой закончился. Общими усилиями участников байдарочного похода под мышкой девушки был обнаружен присосавшийся клещ.

Ежегодно в медучреждения Свердловской области обращаются десятки тысяч людей, пострадавших от укуса клещей. Эти насекомые при укусе могут передавать до пяти инфекций, в том числе клещевой энцефалит и боррелиоз, представляющие опасность для жизни. Если от клещевого энцефалита существует вакцина, то от боррелиоза – нет. По данным Роспотребнадзора, в 2011 году по сравнению с предыдущим в России клещевым энцефалитом заболело на 14,1 % человек больше, а клещевым боррелиозом – на 41% больше.

Чтобы избежать опасности, необходимо помнить о существующих способах защиты от клещей, – предупреждают медики ФГУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора. Клещи, обитающие на территории России, считаются самыми опасными в мире по качеству и количеству распространяемых заболеваний. Если те, что циркулируют в Европе, вызывают, как правило, повышение температуры и головную боль, то «местные» несут угрозу жизни - от одного только клещевого энцефалита в России ежегодно погибают несколько десятков человек, а от боррелиоза лечатся годами.

Первый период активности клещей в России начинается в первых числах апреля и продолжается до середины июня; в августе приходит вторая волна, которая завершается к октябрю. Причем «поймать» клеща в это время можно не только в лесу, но и в городском парке и даже в транспорте с чужого букета полевых цветов.

Самым эффективным средством защиты от клещей и всех инфекций, переносимых клещами, согласно заключению Роспотребнадзора, является костюм нового поколения «Биостоп», созданный при участии ведущих ученых-энтомологов России. За три года испытаний костюма в тайге в самый разгар клещевой активности не было зафиксировано ни одного укуса.

Забудьте о клещах и комарах без всяких аэрозолей, костюм «Биостоп» - единственное средство защиты от укусов клещей со 100% эффективностью. Доказано учеными, подтверждено Роспотребнадзором.