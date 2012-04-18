С 20 апреля по 19 мая в Нижнем Тагиле вводится ограничение движения большегрузных машин

Вплоть до 19 мая в Нижнем Тагиле ограничивается движениеавтотранспортных средств с допустимой осевой нагрузкой в 8 тонн,сообщает информационно-аналитический отдел Администрации города. Осевыенагрузки измеряются по фактическим параметрам автомобильными весамипередвижных пунктов весового контроля или путем расчета нагрузок взависимости от массы перевозимого груза, массы транспортного средства и(или) прицепного устройства, указанных в сопроводительных документах.