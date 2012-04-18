С 20 апреля по 19 мая в Нижнем Тагиле вводится ограничение движения большегрузных машин
Соответствующее постановление подписала глава города Валентина Исаева.
Вплоть до 19 мая в Нижнем Тагиле ограничивается движениеавтотранспортных средств с допустимой осевой нагрузкой в 8 тонн,сообщает информационно-аналитический отдел Администрации города. Осевыенагрузки измеряются по фактическим параметрам автомобильными весамипередвижных пунктов весового контроля или путем расчета нагрузок взависимости от массы перевозимого груза, массы транспортного средства и(или) прицепного устройства, указанных в сопроводительных документах.
МКУ«Служба заказчика городского хозяйства» выдастспециальные разрешения на движение автотранспортных средств, нагрузки наоси которых превышают предельно допустимые. Без специальныхразрешений проезд по городу разрешается пассажирским автобусам,автотранспорту, перевозящему почту, медикаменты и продукты питания, атакже осуществляющему международные перевозки, и ряду другихтранспортных средств.