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С 20 апреля по 19 мая в Нижнем Тагиле вводится ограничение движения большегрузных машин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 20 апреля по 19 мая в Нижнем Тагиле вводится ограничение движения большегрузных машин

18 апреля 2012, 16:03ОбществоОльга
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