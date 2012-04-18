Свердловчанин отсудил у минфина и областного ГУФСИН более полумиллиона рублей

В пресс-службе рассказали, что еще в марте 2007 года один из местныхсотрудников милиции был задержан по подозрению в совершении рядапреступлений. На время следствия обвиняемого поместили сперва в СИЗО №3Нижнего Тагила, а затем в екатеринбургский следственный изолятор №1.

«Впоследствии уголовное дело в отношении него было прекращено. Мужчинаобратился с иском в Невьянский городской суд, требуя компенсироватьморальный вред. По словам истца, в СИЗО он содержался в условиях, несоответствующих санитарным нормам. В камерах находилось больше людей,чем положено. Кроме того, в нарушение правил внутреннего распорядка, онсодержался в одной камере с подследственными, обвиняемыми в тяжких иособо тяжких преступлениях», — рассказали в пресс-службе.

«За 322 дня незаконно проведенных в изоляции истец просил взыскать сминистерства финансов России, ГУФСИН Свердловской области, СИЗО №1 иСИЗО №3 два миллиона рублей. Невьянский городской суд частичноудовлетворил эти требования, взыскав в его пользу 550 тысяч рублей. Норешение суда не устроило ни одну из сторон», — пояснили в ведомстве.