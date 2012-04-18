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Валентина Исаева спросила у представителей подрядчиков дорожных работ, УВЗ и НТМК, как проходят субботники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Валентина Исаева спросила у представителей подрядчиков дорожных работ, УВЗ и НТМК, как проходят субботники

18 апреля 2012, 14:22Общество
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