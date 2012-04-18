Валентина Исаева спросила у представителей подрядчиков дорожных работ, УВЗ и НТМК, как проходят субботники

Руководитель ООО «Тагилдорстрой» Владимир Юрченко рассказал, что сотрудники предприятия ежедневно вывозят мусор, собранный в мешки и лежащий вдоль дорог. Он уточнил, что только за вчерашний день было вывезено порядка трехсот таких мешков, но их все равно остается слишком много, и собственных сил недостаточно, чтобы увозить мусор оперативно. Кроме того, Владимир Юрченко сообщил, что ведет переговоры с Нижнетагильским центром занятости по поводу обеспечения предприятия еще 45-ю работниками на временной основе.

Тем временем крупнейшие предприятия Нижнего Тагила, НТМК и УВЗ, ударными темпами помогают подрядчикам очищать улицы города. Ежедневно 50 сотрудников комбината выходят на субботники по очистке улиц Индустриальной и Металлургов. Уралвагонзавод также приступил к деятельности по уборке. Для этих целей предприятие выделило средства на покупку 10 тысяч мешков и рукавиц для сотрудников. В ближайшие дни будет составлен график, по которому работники разных отделов и цехов предприятия выйдут на субботник. Кроме того, сотрудникам будет помогать прибираться и техника, выделенная УВЗ: 3 погрузчика и 5 самосвалов. Это, несомненно, очень облегчит работу городских подрядчиков, которые помимо уборки территорий приступили к ремонту дорог.

При этом Валентина Павловна напомнила участникам совещания, что 25 апреля пройдет масштабная проверка работы по дорожному ремонту и уборке улиц, которая должна будет оценить результаты проделанной работы.