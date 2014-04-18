Audi A3 стал всемирным автомобилем 2014 года
18 апреля 2014, 08:58ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках Международного автосалона в Нью-Йорке был определен победитель в номинации Всемирный автомобиль 2014 года. В феврале 2014 года были названы 15 финалистов в пяти номинациях. За звание «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) боролись Audi A3, BMW 4-Series и Mazda3.
И победителем был назван Audi A3. Надо заметить, что в прошлом году награда досталась представителю того же концерна -Volkswagen Golf.
Mercedes-Benz S-Class победил в номинации Представительский автомобиль года, Porsche 911 GT3 отвоевал право называться лучшим спортивным автомобилем 2014 года. А вот BMW i3 отхватил себе сразу два титула, он стал самым зеленым автомобилем и получил первое место за лучший дизайн года. В предыдущие годы самыми красивыми становились Jaguar F-Type (2013), Land Rover Range Rover Evoque (2012), Aston Martin Rapide (2011).
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей