Audi TT offroad concept дебютировал в Китае

с., крутящий момент - 650 Нм, при этом средний расход топлива всего 1,9 л/100 км.

Внедорожный концепт Audi дает представление о том, какой будет новая модель в семействе TT , говорит Ульрих Хакенберг (Prof. Dr. Ulrich Hackenberg), член совета директоров по техническому развитию концерна Volkswagen. Она сочетает в себе спортивный гены ТТ с внедорожными чертами компактного кроссовера Audi.

Offroad TT построен на платморме MQB (как и стандартное купе TT), 4,39 метра в длину , 1,85 м в ширину, 1,53 м в высоту и колесной базой 2,63 м - новый концепт очень схож по габаритам с нынешней моделью Q3 (лишь на 8 см короче). Создается ощущение, что компания Audi хочет занять каждый сантиметр в автомобильной классификационной таблице, выстраивая модельный ряд с шагом 5-8 см.

Концепт способен разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды, амаксимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Внедорожный концепт Audi TT способен проехать более 50 километров исключительно на электрической тяге двух электромоторов. В дополнение к ним на концепт установлен бензиновый агрегат 2.0 TFSI мощностью 292 л.с. и 380 Нм крутящего момента .