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Каково живется ветеранам и инвалидам в Нижнем Тагиле? Факты из первых уст
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каково живется ветеранам и инвалидам в Нижнем Тагиле? Факты из первых уст

18 апреля 2014, 18:30Общество
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