Каково живется ветеранам и инвалидам в Нижнем Тагиле? Факты из первых уст

Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория населения, и им необходим особый подход. «Центр адаптивного спорта», который почти год существует в Нижнем Тагиле, создал уникальную школу, которая через спорт помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья. На площадке школы дети участвуют в крупных соревнованиях и берут призовые места. При этом есть банальная нехватка инвентаря, как отметила сама Михалина. Дмитрий Александрович Шефер, директор заведения, сообщил, что Паралимпийская чемпионка сделала пожертвование в размере 200 тысяч рублей. На эту сумму уже составлена смета на закупку необходимого инвентаря для учреждения. Школа, кстати, будет скоро носить имя Михалины Лысовой.

О том, как в Нижнем Тагиле происходит забота о людях, так или иначе связанных с вышеперечисленными проблемами, портал TagilCity.ru узнал из первоисточников. Нашими спикерами стали тагильчане, чья деятельность связана с заботой о старшем поколении, о людях с ограниченными возможностями здоровья. Кому, как не им рассуждать о сложностях борьбы с тяготами жизни?

Мы занимаемся детским спортом для особых детей, поэтому сложно сказать. Знаю одно, что всё оставляет желать лучшего. Нет ничего для инвалидов. Мэр сделал парк у фонтана с пандусами, у больниц появляются пандусы, у школ. Работа пошла. Если она пошла, то будет лучше прокомментировал проблему Дмитрий Шефер.

Галина Васильевна Апуева – председатель совета ветеранов Котельно-радиаторного завода. Под ее попечением – 521 ветеран, и каждого, будьте уверены, она знает лично и к каждому она относится с большой любовью.

Я не думаю, что им очень комфортно. У многих ветеранов есть родные люди, есть семьи, но по каким-то причинам они не ходят к своим старикам… Обращаясь в соцзащиту, пенсионеры не редко получают отказы в помощи.

Кроме того, Галина Васильевна привела множество примеров бесчеловечного отношения к пожилым людям. Сын и сноха одной пенсионерки захотели выселить бабушку, а ее квартиру продать. Но при активном участии нашей собеседницы этот вопрос удалось решить, пожилая женщина живет в своей квартире. С другой подопечной, рассказывает Галина Апуева, тагильский центр защиты расторг договор, потому что пенсионерка не захотела принимать участие в одном из проводимых мероприятий. «А выспросили пожилого человека, что она хочет, кого она хочет видеть?». Другой случай - в одной из тагильских квартир ремонт не осуществлялся около 30 лет, что привело к отключению отопления. «На улице минус 30, а у пенсионера батарея отключена, свет отключен, всё отключено». Это говорит об отсутствии организации работы с пенсионерами, об отсутствии интереса к жизни стариков.

«У пенсионеров нет тех, кто за них заступится», – говорит Галина Васильевна. Она, со своей стороны, будучи председателем совета, старается помочь любому нуждающемуся ветерану в организации достойных условий для жизни. В ее задачу также входит организация мероприятий для ветеранов. Например, 5 мая в честь Дня Победы в Лицее №39 состоится торжество. Уже приготовлены подарки за счет выделенных заводом средств (КРЗ). Надо сказать, что завод не отказывает в финансировании подобных мероприятий. Ветеранов в лицее всегда рады видеть в День пожилого человека, а юбиляры регулярно получают подарки.

Галина Васильевна мечтает о возобновлении работы Тимуровского отряда, причем на регулярной основе. Например, ученики подшефного заводу лицея ходят к пенсионерам, принимают ветеранов в гостях, слушают их рассказы. Галина Васильевна всем сердцем переживает за своих подопечных и, надо сказать, благодаря ее участию, многие из них чувствуют себя комфортнее в нашем городе.

О жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, как никто другой знают председатели общественных организаций нашего города. Игорь Постоногов, председатель Всероссийской организации инвалидов Дзержинского района, поделился своим мнением по проблеме.

Проблем у нас хватает. Основная – трудности адаптации инвалидов в окружающей среде, так сказать. В магазины, в поликлинику попасть – проблема. Пандусов нет много где, а там где есть – пороги высокие. В поликлиниках проблемы с очередью – инвалид, пришедший в регистратуру один раз, не получив талона, вряд ли придет уже в следующий. Для него это целое испытание, подвиг.

Важную роль в жизни организации играют спонсоры – предприниматели, которые готовы жертвовать свои деньги на нужды людей. Такие есть, но их очень мало. А администрация, по словам Игоря Юрьевича, пока только обещает помощь. Совсем недавно грант ВОИ Дзержинского района на детскую комнату не прошел в первую очередь.

Пользователи TagilCity.ru помнят случай, когда по инициативе Никиты Чапурина было привлечено внимание к зданию ВТЭК в Нижнем Тагиле. Администрация Ленинского района и фирмы организовали работы по обустройству территории.

Особые категории граждан в нашем городе испытывают реальные проблемы. Сами инвалиды говорят: те, кто формирует городскую инфраструктуру, не думают о том, что старшему поколению и инвалидам может быть некомфортно. Например, не во всех аптеках и больницах Нижнего Тагила предусмотрены пандусы. К сожалению, проблемы пока решаются «тяжело» - волей случая или же через скандал.

Самые большие проблемы любому человеку доставляет именно медицина, в особенности, оформление личной медицинской книжки. Даже абсолютно здоровому человеку невероятно сложно отстоять в очереди, так что же говорить о тех, чье здоровье оставляет желать лучшего. К счастью, теперь медицинские книжки можно заказать, после чего из можно получить на руки - быстро и без проволочек.