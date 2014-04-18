Компания по вывозу старой мебели из квартир

Можно с уверенностью утверждать, что практически каждый человек в жизни пережил, если не переезд, то замену мебели, бытовой техники. Процесс этот действительно, не легкий. Хорошо если предстоит вывезти только старый холодильник или шкаф времен СССР и имеются несколько здоровых особ мужского пола, транспортное средство, на которое можно загрузить этот ненужный хлам. Но встает вопрос о том, куда везти, где оставить эти вещи. Ведь попасть на полигон для того чтобы кинуть старый холодильник можно лишь по специальному разрешению. Оставить ненужный мусор во дворе или в ближайшем лесу чревато серьезными последствиями в виде штрафных санкций.

Но выход существует. Необходимо обратиться в компанию, для которой вывоз старой мебели, устаревшей бытовой техники является одной из основных услуг. Компании, занимающиеся вывом и утилизацией мебели, весьма грамотно подходят к организации процесса и оказывают большую помощь новоселам, людям, затеявшим ремонт, заменяющим полностью или частично мебель в своем жилище. В Москве имеется большое количество таких компаний. Стоит только позвонить, обговорить основные вопросы и в любое время, удобное для заказчика, подъедут специалисты, которые облегчат такой сложный процесс, как вывоз тяжелых предметов из квартиры.

В штат компаний входят профессиональные грузчики, которые работают аккуратно, стараясь не испортить стены, напольное покрытие, дверные косяки. Они разбирают старые предметы интерьера, очищают балконы, убирают различные конструкции, казалось бы, наглухо прибитые к стенам, выносят старинную фундаментальную мебель, старенький холодильник, фортепиано. После такого демонтажа квартира становится пустой и чистой.

Для вывоза старого хлама компания использует специальную технику, которая выбирается для конкретного случая, учитывая габариты груза, вес. Чтобы услуга была доступна большей части заказчиков, используется отечественный транспорт типа Газели или бычка. На таком автомобиле легко можно перевезти как небольшой объем груза, так и мебель из небольшой квартиры. Обычно для вывоза мебели из однокомнатной квартиры вполне достаточно машины с объемом кузова около 17 кубов. Ненужные предметы вывозятся на специальные полигоны, также производится утилизация мебели, бытовой техники с учетом разработанных законодательством норм.