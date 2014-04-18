На улице теплеет… Тагильчане, вперед на субботники!

В отделе экологии и природопользования сообщили, что Нижний Тагил в настоящее время преображается руками тагильчан – субботники проходят ежедневно. Однако масштабное экологическое мероприятие намечено на 22 апреля. В 14:00 все желающие, в том числе многочисленные предприятия города, собираются у памятника «Воинам-тагальчанам, погибшим в локальных войнах». За день до этого, 21 апреля, на улицы города выйдут представители Администрации Нижнего Тагила, в 14:00.

Кроме того, молодежь Нижнего Тагила не остается в стороне от наведения порядка. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, подписчики паблика «Типичный Тагильчанин» 26 апреля, в субботу, выйдут на «Первый типичный субботник». Мероприятие состоится по традиции на набережной, рядом с ЗАГСом Ленинского района, с 12:00 до 15:00. Следующий субботник намечен на начало мая. Кстати, «типичные» уже исследовали поле для уборки. Предстоит большая работа:

Чистый город – в руках тагильчан!

С проблемой «подснежного» мусора сталкиваются не только городские жители, но и любители отдожнуть на природе. И если в городе можно хотя бы вымыть руки после уборки территории, то в садах понадобится бурение собственной скважины на воду, чтобы обеспечить минимальную гигиену. С другной сторы, намного проще не мусорить, но такая идея почему-то никому в голову не приходит.