Новый концепт K4 от Kia в Пекине

Седан K4 имеет в длину 4720 мм и колесную базу 2 700 мм. Под капотом автомобиля расположен бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,6 литра.

С самого раннего этапа разработки концепт K4 создавался с учетом потребностей и предпочтений наших китайских клиентов. Мы уверены – когда серийный вариант седана появится на рынке, он установит абсолютно новые стандарты качества для автомобилей этого класса в Китае», – отметил вице-президент группы международного маркетинга Kia Motors Corporation г-н Сун Нам Ли (Soon-Nam Lee).