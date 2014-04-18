Новый концепт K4 от Kia в Пекине
18 апреля 2014, 09:03ОбществоРОман БОТов
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На автосалоне в Пекине состоялась премьера концептуального седана Kia K4. Автомобиль был разработан специально для китайского рынка, серийная версия которого уже во второй половине 2014 года должна поступить в продажу.
Седан K4 имеет в длину 4720 мм и колесную базу 2 700 мм. Под капотом автомобиля расположен бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,6 литра.
С самого раннего этапа разработки концепт K4 создавался с учетом потребностей и предпочтений наших китайских клиентов. Мы уверены – когда серийный вариант седана появится на рынке, он установит абсолютно новые стандарты качества для автомобилей этого класса в Китае», – отметил вице-президент группы международного маркетинга Kia Motors Corporation г-н Сун Нам Ли (Soon-Nam Lee).
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