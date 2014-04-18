Парад Победы-2014: в Нижнем Тагиле принимают заявки от предприятий города

Предприятия города также могут быть задействованы в параде, для этого нужно подать заявку. Из года в год все желающие компании обращаются в районные администрации. TagilCity.ru провел небольшое исследование и выяснил, как сбор заявок осуществляется в 2014 году. Обо всем по порядку.

Ленинский район. Для того чтобы оставить заявку на участие, необходимо в произвольной форме составить заявление на имя главы администрации района Мальцева Г.Г. и предоставить бумагу в приемную администрации. Напомним, адрес – улица Горошникова, 56.

Дзержинский район. Всем желающим организациям можно обратиться по телефону 33-15-70 (главный специалист Панченко Елена Викторовна). Рекомендуется сообщать о своем участии не позже, чем за неделю до самого события.

Тагилстроевский район. Для подачи заявки организациям данного района необходимо обратиться по телефону 25-93-88. И желательно сделать это до 23 апреля.

Отметим, что фирмам также необходимо продумать текст, который будет произнесен диктором с трибуны.