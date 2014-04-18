Пенсионный фонд Нижнего Тагила будет списывать средства со счетов должников
18 апреля 2014, 11:45Общество
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Нижнетагильским Пенсионным фондом применяются все предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В том числе Пенсионный фонд имеет право принудительно списывать денежные средства со счетов должников, открытых в банках и других кредитных организациях.
По состоянию на 1 апреля c начала года за счет списания по инкассовым поручениям в бюджет Пенсионного фонда поступило 48,4 млн. рублей, а в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 7,5 млн. рублей. Всего инкассовых поручений предъявлено на сумму более чем 100 млн. рублей.
В том случае, если на расчетных счетах должника отсутствуют денежные средства или их недостаточно для погашения долга, взыскание производится через службу судебных приставов за счет иного имущества плательщика.
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