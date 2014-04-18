Пенсионный фонд Нижнего Тагила будет списывать средства со счетов должников

По состоянию на 1 апреля c начала года за счет списания по инкассовым поручениям в бюджет Пенсионного фонда поступило 48,4 млн. рублей, а в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 7,5 млн. рублей. Всего инкассовых поручений предъявлено на сумму более чем 100 млн. рублей.