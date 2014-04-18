Под Нижним Тагилом продолжаются работы на «Титановой долине»: строительство водопровода

Строительство данного объекта станет очередным этапом по обустройству внешней инфраструктуры «Титановой долины». Так, в 2013 году к ней были проложены важнейшие объекты, без которых деятельность резидентов на площадке невозможна, — газопровод и производственно-противопожарный водопровод. Длина водопровода, проложенного от фильтровальной станции Верхней Салды до территории ОЭЗ «Титановая долина», составит около 2,8 тысячи метров. Хозяйственно-питьевой водопровод будет предназначен не только для резидентов особой экономической зоны, но и для жителей Верхней Салды.

Сооружение водовода позволит повысить надежность водоснабжения, вывести из эксплуатации изношенные участки сетей водопровода и в перспективе обеспечить водоснабжение нового юго-западного района Верхняя Салда. Плановый объем расхода воды для резидентов ОЭЗ будет составлять свыше 1,7 кубометров в сутки, а потребители Верхней Салды за аналогичный период будут расходовать свыше 16 тысяч кубометров.

Стоимость проекта составит 66,2 миллиона рублей. Завершение строительных работ намечено на ноябрь 2014 года.

Кроме этого, на площадке «Титановой долины» в настоящее время ведутся работы по установке ограждения, которое является необходимым условием для запуска таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Именно данный объект даст возможность резидентам пользоваться таможенными преференциями, включая освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые на территорию зоны иностранные товары (оборудование, сырье, компоненты, стройматериалы).

В 2014 году также предусмотрены реконструкция водозабора, строительство системы электроснабжения, временной таможни, а также очистных сооружений, систем водоотведения, канализации и ряда других объектов. Для всех резидентов предусмотрено бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре особой экономической зоны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в ОЭЗ «Титановая долина» зарегистрировано пять резидентов: ООО «ВСМПО-Новые технологии» (учреждено корпорацией «ВСМПО-Ависма»), ООО «Синерсис», ООО «Уральский оптический завод», ООО «Стройдизель-Композит» и ООО «Праксайр Титановая долина».

Кроме этого, наблюдательный совет «Титановой долины» одобрил инвестиционный проект потенциального резидента, предлагающего к размещению на территории экономической зоны производства металлических порошков, преимущественно из сплавов титана, и изделий из них, полученных методом аддитивных технологий. На следующем этапе экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам при Минэкономразвития России примет решение о наделении компании статусом резидента ОЭЗ.