Премьера в Пекине - Citroen C-XR Concept
18 апреля 2014, 09:01ОбществоРОман БОТов
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Компания Citroen представила концепт CX-R на Международном автосалоне в Пекине. Новинка является воплощением современного подхода к созданию кроссоверов, основанного на ценностях французской марки, разработанного совместно с китайской Dongfeng Motor Group.
Автомобиль разрабатывался исключительно для китайского рынка, сегмент кроссоверов на котором набирает популярность.
Концепт имеет стандартные пропорции среднеразмерного кроссовера: длина - 4,26 м, ширина - 1,79 м и высота- 1,56 м. А вот колесная база в 2,65 м несколько больше, чем у других представителей автопрома в данном сегменте.
На автомобиль устанавливается бензиновый двигатель THP 160, оснащенный системой Stop&Start и работающий в паре с автоматической коробкой передач последнего поколения.
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