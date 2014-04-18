Цветочный презент. Какой букет подарить любимой?

Конфеты и украшения - дополнения, которые добавят праздничному дню особых красок!

Каким букетам отдать предпочтение? Безусловно, если вы хотите сделать предложение даме своего сердца, букет будет иметь романтическую окраску, если вы хотите поздравить с особой датой свою возлюбленную, то может иметь шутливый подтекст. Приятно, что возможна доставка цветов в тюмени не только в офисное время – с 9 до 18, есть возможность заказать доставку букета по указанному вами адресу в то время, которое удобно и вам, и виновнику торжества. К примеру, закажите доставку цветов в день рождения на то время, когда виновник торжества появился на свет. Такое внимание будет оценено по достоинству!

Классические букеты. Уместны для преподнесения в качестве самостоятельного презента, прекрасно сочетаются с любыми другими презентами. Тонкая ножка цветов, классическая продолговатая или округлая форма – такие букеты удобно держать в руке. Выбирая подобный букет в подарок, вы можете попросить придать ему определенную форму. Классический вариант – розы, связанные в букет, имеющий форму сердца. Это презент, свидетельствующий о ваших искренних чувствах. Делая признание, вы будете крайне убедительны, если дополните свои слова классическим букетом в форме сердца.

Формовые букеты. Могут иметь любой размер, подложка – флористический оазис, в котором располагаются цветы на короткой ножке или отдельные бутоны. Сердце, шар, бутон – самые распространенные варианты, широко практикуемые флористами. Такие презенты не требуют ухода, но дольше сохраняют первозданный привлекательный вид при регулярном аккуратном поливе. Сегодня и зимой доступны экзотические цветы Тюмень – крупный город, в котором заказать с доставкой орхидеи в преддверии рождественских праздников – не проблема.

Цветочные презенты - игрушки. Игрушки из цветов – универсальный презент, если вам предстоит сделать подарок девушке, ребенку. Мишки, лебеди, машинки, куклы, зайцы – из цветов можно сделать игрушку любой формы. Не ограничивайте свою фантазию – дайте флористу возможность реализовать ваши идеи. Озвучьте их!